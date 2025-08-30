Người phụ nữ rao bán ‘giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

Tiến Dũng| 30/08/2025 13:57

Phan Hạnh Thương nhận 135 triệu đồng, hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau đó, Thương dùng tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân và không trả bất kỳ giấy mời nào cho khách. ‎

Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Phan Hạnh Thương (SN 1993, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán “giấy mời xem diễu binh”.

z6960427361915_bb8e860b073d956ef3d5da0638009480.jpg
Đối tượng Phan Hạnh Thương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phát hiện nhiều tài khoản Facebook đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

‎Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, do Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương trực tiếp tổ chức, với giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào.

Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức của người dân để chiếm đoạt tài sản. 

z6960402622281_15db74f474542f3d8c338b51c2788f8d.jpg
Công an Hà Nội làm việc với Phan Hạnh Thương.

Kết quả điều tra xác định, Phan Hạnh Thương chính là người đứng sau tài khoản Facebook “Phan Hanh Thuong”, đăng tin rao bán “giấy mời” với giá 2 triệu đồng/tấm. Để tạo niềm tin, Thương viện lý do “giấy mời được người quen cho, tặng”, thậm chí yêu cầu khách cung cấp thông tin căn cước.

Thương còn lôi kéo thêm một người khác tham gia “gom khách” nhằm mở rộng việc lừa đảo.

‎Tính đến ngày 27/8, Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách. ‎

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-rao-ban-giay-moi-xem-dieu-binh-chiem-doat-hon-135-trieu-dong-2437905.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-rao-ban-giay-moi-xem-dieu-binh-chiem-doat-hon-135-trieu-dong-2437905.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Người phụ nữ rao bán ‘giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO