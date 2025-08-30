Người phụ nữ rao bán ‘giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Phan Hạnh Thương chính là người đứng sau tài khoản Facebook “Phan Hanh Thuong”, đăng tin rao bán “giấy mời” với giá 2 triệu đồng/tấm. Để tạo niềm tin, Thương viện lý do “giấy mời được người quen cho, tặng”, thậm chí yêu cầu khách cung cấp thông tin căn cước.

Thương còn lôi kéo thêm một người khác tham gia “gom khách” nhằm mở rộng việc lừa đảo.

‎Tính đến ngày 27/8, Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách. ‎

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.