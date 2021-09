Người phụ nữ ở Đắk Lắk nhét ma túy vào xe của chồng rồi báo công an chặn bắt

Bà Thuý tại cơ quan công an

Vừa qua, thông qua điện thoại nóng, Công an thị trấn Buôn Trấp nhận được tin báo ông Đỗ Văn Ý (42 tuổi) điều khiển xe máy đang đi giao ma túy.



Ngay lập tức, công an tổ chức đón lõng, bắt giữ ông này. Khám xét trong cốp xe máy của ông Ý, tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy.



Sau đó, Công an thị trấn Buôn Trấp đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Krông Ana điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, ông Ý liên tục kêu oan và khẳng định chưa khi nào sử dụng ma túy.