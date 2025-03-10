Người phụ nữ nuôi tóc dài suốt 22 năm, được trả gần 3 tỷ đồng vẫn không bán

"Tôi chỉ dùng loại dầu gội thảo dược, không hóa chất. Mùa đông thì hong khô tóc bên lò sưởi, khi ngủ thì vắt tóc lên mép giường. Những ngày ở cữ sau khi sinh con gái, tôi buộc phải cắt đi khoảng 10cm tóc. Nghĩ lại vẫn thấy tay còn run rẩy vì tiếc", người phụ nữ kể lại, đồng thời cho biết cô chưa từng uốn hay nhuộm tóc.

Người phụ nữ này chia sẻ rằng nuôi tóc dài không chỉ là một sở thích cá nhân mà còn là niềm tự hào, thậm chí là một "tài sản" đặc biệt.

"Tháng 8 vừa qua, một thợ làm tóc giả từng đề nghị trả 800.000 Nhân dân tệ (2,9 tỷ đồng) để mua tóc, nhưng tôi từ chối. Biết đâu một ngày nào đó, mái tóc này sẽ được giá hơn", cô hài hước nói.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện về "công chúa tóc mây" Hà Nam lập tức gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng tỏ ra ngưỡng mộ mái tóc được nuôi trong hơn 2 thập kỷ của cô. Tuy nhiên, cũng có bình luận bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của mái tóc khủng này trong sinh hoạt hằng ngày.

"Cô ý không mỏi cổ sao", "Cuộc sống bận rộn thì chăm sóc bộ tóc này thế nào", "Tóc tôi dài tới ngực thôi đã thấy nặng và gội đầu mất công rồi",... là những bình luận của cư dân mạng.