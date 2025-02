Người phụ nữ nghèo ở Quảng Trị xúc động khi được hỗ trợ 160 triệu đồng

Một clip ghi lại niềm vui của người phụ nữ khắc khổ nhận lại số tiền bị đánh rơi được đăng lên tải lên trang Facebook của Công an xã Vĩnh Thái đã thu hút sự quan tâm, sẻ chia của nhiều người.

Vào sáng ngày 28 Tết, bà Hoa gói 1,5 triệu đồng trong tờ giấy vở học sinh để đi chợ và sau đó đi thắp hương cho người thân thì bị rơi mất lúc nào không hay biết.

Đây là số tiền mà bà tích góp cộng với được một số người cho để mua sắm Tết. Sau khi phát hiện bị mất, bà Hoa quay lại con đường mình đi để tìm nhưng không thấy nên nghỉ "coi như mất Tết".

Rất may, số tiền bà Hoa đánh rơi trong tối cùng ngày đã được một người phụ nữ nhặt được đem đến trình báo công an để tìm người trả lại. Ngay trong tối đó, bà Hoa vui mừng nhận lại được số tiền từ cán bộ công an xã đến nhà trao trả lại.

"Lúc nhận lại được tiền tôi rất vui, vì đó là tiền để mua sắm đồ Tết và tiền ăn uống ra Tết, nếu mất thì những ngày tới không biết phải làm sao" – bà Hoa nói.