Người phụ nữ lừa 32 tỷ đồng của các bạn học rồi bỏ trốn

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Thị Thu Hương với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Thị Thu Hương.

(Nguồn: Vietnamnet)