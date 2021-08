Người phụ nữ lĩnh 7 tháng tù do đánh công an khi thấy chồng bị lập biên bản

Bị cáo Tuyền tại tòa. Ảnh: Nghiêm Túc

Ông C. trình bày với Tổ tuần tra “do ở nhà buồn nên đến nhà người em chơi”. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính ông C. với lỗi ra đường khi không thật sự cần thiết.



Lúc này, bà Tuyền đến chỗ lực lượng công an đang lập biên bản, dùng lời lẽ thô tục chửi người làm nhiệm vụ.



Lực lượng chức năng giải thích, song người phụ nữ tiếp tục có lời lẽ xúc phạm. Khi lực lượng chức năng định cưỡng chế bà Tuyền về trụ sở làm việc thì người phụ nữ này xông đến đánh một công an viên.



Lực lượng chức năng đã khống chế bà Tuyền đưa về trụ sở công an.



Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Tuyền đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi về hành vi phạm tội của mình.



HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuyền 7 tháng tù giam.