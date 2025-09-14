Người phụ nữ kể lúc bị kẻ sát hại 4 người ở Đắk Lắk kề dao vào cổ cướp xe máy

Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy.

Thuận là nghi can sát hại bốn người trong gia đình vợ chưa cưới ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Bà C kể giây phút bị Nguyễn Nam Đại Thuận kề dao vào cổ khống chế, cướp xe máy. Ảnh: T.H

Theo bà C, khoảng 6 giờ ngày 13-9, bà chạy xe máy trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk thì bị một người đàn ông (sau này bà C mới biết là Thuận-PV) lao từ trong vườn cà phê ra chặn đường, dùng dao kề cổ khống chế, cướp xe máy.