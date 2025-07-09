Người phụ nữ gọi cho mẹ chồng cũ sau 8 năm ly hôn và cái kết xúc động

Một phụ nữ ở An Huy (Trung Quốc), sau 8 năm ly hôn rơi vào cảnh bế tắc vì mất việc, không còn thu nhập để nuôi con. Cuối tháng 8 vừa qua, trong lúc tuyệt vọng, cô lấy hết can đảm gọi cho mẹ chồng cũ, nhờ bà sang giúp trông con một thời gian.

Điều bất ngờ là mẹ chồng cũ không hề do dự, lập tức đồng ý và ngay hôm sau đã từ quê lên thành phố. Bà mang theo gạo, mì, dầu ăn, trứng gà… như thể chuẩn bị sẵn sàng ở lại lâu dài để hỗ trợ con dâu vượt qua khó khăn.