Người phụ nữ giữ kỷ lục thế giới suốt 15 năm nhờ mái tóc xù tự nhiên

Aevin là minh chứng cho vẻ đẹp nguyên bản và sức mạnh của sự tự tin khi sống đúng với bản sắc cá nhân - Ảnh: GWR

Aevin Dugas lần đầu tiên ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới vào tháng 10/2010, sau một buổi đo đạc công khai diễn ra tại một salon ở thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ).

Khi đó, mái tóc xù của cô được các chuyên gia Guinness đo với các thông số vô cùng ấn tượng: cao 18,5 cm, rộng 19,6 cm, đặc biệt là chu vi lên đến 132,1 cm, đủ để bao phủ gần hết phần trên cơ thể của một người trưởng thành.

Kỷ lục này đã đưa tên tuổi Aevin lan rộng trên toàn cầu như một biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên và lòng tự hào sắc tộc. Từ đó đến nay, Aevin gần như liên tục giữ vững danh hiệu ''Người phụ nữ có mái tóc xù lớn nhất thế giới''.

Vào ngày 15/9 - Ngày Tóc xù Thế giới - Tổ chức Kỷ lục thế giới đã chính thức công bố việc trao cho Aevin danh hiệu Biểu tượng Guiness thế giới - một danh hiệu đặc biệt dành cho những cá nhân có ảnh hưởng lâu dài và mang tính biểu tượng đối với văn hóa và cộng đồng.

Việc lựa chọn thời điểm này càng tăng thêm ý nghĩa cho sự kiện, bởi Ngày Tóc xù Thế giới là một chiến dịch toàn cầu được khởi xướng tại Anh từ năm 2017, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mái tóc tự nhiên - đặc biệt là tóc của người gốc Phi - đồng thời lên án nạn phân biệt đối xử liên quan đến ngoại hình, màu da và chuẩn mực thẩm mỹ áp đặt.

Michelle De Leon - người sáng lập Ngày Tóc xù Thế giới - chia sẻ: "Chúng tôi vui mừng vì Aevin Dugas trở thành Biểu tượng Guiness thế giới vào đúng Ngày Tóc xù, bởi cô ấy không chỉ đam mê mà còn luôn tự hào với mái tóc xù của mình''.

Aevin cũng là một phụ nữ có đóng góp sâu sắc cho cộng đồng. Cô hiện giữ vai trò lãnh đạo tại một tổ chức chuyên hỗ trợ phụ nữ có khó khăn về trí tuệ. Bên cạnh đó, Aevin còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, từ giáo dục cộng đồng đến vận động quyền lợi cho phụ nữ da màu.

Hành trình đến với Guinness bắt đầu từ một khoảnh khắc tình cờ là khi em gái của Aevin đăng tải một bức ảnh mái tóc ấn tượng của cô lên mạng xã hội. Một người bạn đã bình luận rằng “mái tóc này có thể lập kỷ lục thế giới”. Các nhà nghiên cứu của tổ chức kỷ lục phát hiện ra câu chuyện và nhanh chóng liên hệ để xác lập kỷ lục.

Suốt hơn một thập kỷ, mái tóc xù không chỉ là dấu ấn ngoại hình mà còn trở thành biểu tượng của bản lĩnh, sự kiêu hãnh và quyết tâm giữ gìn vẻ đẹp nguyên bản, bất chấp những định kiến xã hội hay áp lực thay đổi để phù hợp với tiêu chuẩn số đông.

Với Aevin Dugas, giữ kỷ lục Guinness không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là sứ mệnh cộng đồng, khẳng định mạnh mẽ rằng cái đẹp thực sự luôn bắt đầu từ việc yêu chính con người mình.