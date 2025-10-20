Người phụ nữ gieo niềm tin đến hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

Giữa lúc nhiều người trẻ chọn công việc ổn định, mức lương bảo đảm, ThS tâm lý Võ Hồng Tâm (quê Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng) lại rẽ hướng sang con đường ít người chọn: làm tự do.

Chị cộng tác với nhiều doanh nghiệp, trường học, rồi lại quay về xây dựng dự án riêng của mình, không vì lợi nhuận mà vì một khát vọng: lan tỏa tri thức, giúp thế hệ trẻ tin tưởng vào chính mình.

Từ giữa năm 2022, cùng hai người đồng chí hướng là ThS tâm lý Phạm Đình Khanh và chuyên gia đào tạo Minh Mỹ, Ths Tâm sáng lập khóa học 0 đồng “I Believe In Me” (Tôi tin vào tôi). Tên gọi cũng là thông điệp cốt lõi: mỗi người đều có thể khai phóng bản thân, sống tích cực và tự tin hơn - bắt đầu bằng việc tin vào chính mình.

Chị nói: “Chúng tôi muốn mang lại điều gì đó thật sự hữu ích cho học sinh - đặc biệt là các em vùng sâu, vùng xa, nơi cơ hội tiếp cận kỹ năng mềm, nhận thức bình đẳng giới còn rất hạn chế. Chúng tôi không thu phí, vì muốn giữ tinh thần thiện nguyện, ai cũng có thể tham gia và nhận được giá trị”.

ThS Võ Hồng Tâm. Ảnh: NVCC

I Believe In Me có khởi đầu khiêm tốn nhưng nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ nhờ tính nhân văn và cách làm bài bản. Nhóm của ThS Tâm tổ chức các buổi chuyên đề “Giới - Bình đẳng giới” và trao tặng hàng trăm quyển sách như Tớ tìm hiểu về giới tính, Con gái Bà Triệu thế kỷ 21… đến học sinh THCS và THPT.

Ở mỗi địa phương, nhóm còn tổ chức khóa đào tạo kỹ năng mềm kéo dài 4 ngày cho 20 học sinh nòng cốt - những “hạt giống nhỏ” sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị học được đến bạn bè mình.