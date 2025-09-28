Người phụ nữ được giải cứu sau hơn 2 ngày rơi xuống giếng và bị rắn vây quanh

Hình ảnh bà Qin bị té xuống giếng và được giải cứu sau hơn 2 ngày

Vụ việc xảy ra vào giữa tháng Chín. Bà Qin (48 tuổi) đang đi dạo nhàn nhã trong rừng Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến thì bất ngờ ngã xuống giếng sâu.

Gia đình bà Qin nhanh chóng phát hiện bà mất tích. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, họ báo cảnh sát.

Một đội cứu hộ gồm 10 người được trang bị máy bay không người lái chụp ảnh nhiệt bắt đầu tìm kiếm.

Đội trưởng Du Xiaohang cho biết, họ đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt dưới giếng sâu, theo âm thanh, nhóm cứu hộ phát hiện bà Qin đang bám dưới giếng và xung quanh bị bao phủ bởi cỏ dại.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng dọn sạch thảm thực vật và thấy bà Qin đang chìm trong nước, những ngón tay nhợt nhạt của bà nắm chặt các vết nứt trơn trượt của thành giếng.

Sau khi được giải cứu, bà Qin cho biết, sau khi rơi xuống giếng, vì biết bơi nên bà cố gắng thả nổi bằng cách bám vào hòn đá cắm trên tường.