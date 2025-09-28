Người phụ nữ được giải cứu sau hơn 2 ngày rơi xuống giếng và bị rắn vây quanh

|Hình ảnh bà Qin bị té xuống giếng và được giải cứu sau hơn 2 ngày
Vụ việc xảy ra vào giữa tháng Chín. Bà Qin (48 tuổi) đang đi dạo nhàn nhã trong rừng Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến thì bất ngờ ngã xuống giếng sâu.
Gia đình bà Qin nhanh chóng phát hiện bà mất tích. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, họ báo cảnh sát.
Một đội cứu hộ gồm 10 người được trang bị máy bay không người lái chụp ảnh nhiệt bắt đầu tìm kiếm.
Đội trưởng Du Xiaohang cho biết, họ đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt dưới giếng sâu, theo âm thanh, nhóm cứu hộ phát hiện bà Qin đang bám dưới giếng và xung quanh bị bao phủ bởi cỏ dại.
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng dọn sạch thảm thực vật và thấy bà Qin đang chìm trong nước, những ngón tay nhợt nhạt của bà nắm chặt các vết nứt trơn trượt của thành giếng.
Sau khi được giải cứu, bà Qin cho biết, sau khi rơi xuống giếng, vì biết bơi nên bà cố gắng thả nổi bằng cách bám vào hòn đá cắm trên tường.
Tuy nhiên, do giếng có cấu trúc đặc biệt, hẹp trên miệng và rộng ở dưới cùng, và quá trơn trượt nên bà ở trong tư thế bấp bênh này hơn 2 ngày.
"Có nhiều khoảnh khắc tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Đáy giếng tối đen như mực, tràn ngập muỗi, thậm chí còn có nhiều con rắn bơi gần đó. Tôi bị muỗi đốt và bị rắn nước cắn vào cánh tay. May mắn thay, nó không có nọc độc và không gây ra bất kỳ tác hại nghiêm trọng nào" - bà nhớ lại.
"Có vô số lần tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng sau đó tôi nghĩ về cha mẹ già và con gái tôi vừa mới bắt đầu học đại học. Nếu tôi bỏ họ lại, họ sẽ làm gì" - bà nói về sức mạnh để chịu đựng 54 giờ đau đớn cho đến khi đội cứu hộ đến.
Ngay sau khi được giải cứu, bà Qin được đưa đến Bệnh viện thành phố Tấn Giang và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Tuyền Châu để điều trị.
Các bác sĩ chẩn đoán bà bị gãy 2 xương sườn và xẹp 1 lá phổi, tay bị thương nặng và loét do bám vào thành giếng.
Câu chuyện của bà Qin đã thu hút vô số người xem trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một người viết: "Không thể tưởng tượng được. Loại ý chí này chỉ đến trong thời điểm sinh tử thực sự". Một người khác nói: "Cô ấy rất mạnh mẽ và thật may mắn khi được giải cứu kịp thời, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì con rắn không độc".
Người khác viết: "Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến tôi ngộp thở. Loại chấn thương này sẽ kéo dài suốt đời. Cô ấy vô cùng may mắn khi sống sót".
Trọng Trí (theo SCMP)