Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới nâng tảng đá nặng 180kg

Kỷ lục của Nicole truyền cảm hứng cho phụ nữ về sự tự tin vào bản thân - Ảnh: GWR

Với thành tích này, Nicole trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới nâng thành công tảng đá Atlas nặng 180 kg, tương đương 396,8 pound, nặng hơn cả một con tuần lộc Bắc Cực (166 kg).

Theo quy định, để được công nhận, Genrich phải nâng tảng đá hình cầu khổng lồ từ mặt đất lên bục cao ngang ngực, một thử thách đòi hỏi kỹ thuật, sức bền, sự ổn định và tinh thần thép.

Hình ảnh cô cúi mình ôm trọn khối đá nặng gần gấp đôi trọng lượng cơ thể, rồi dồn toàn bộ sức mạnh để đưa nó lên bục cao trong tiếng reo hò vỡ òa, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Khoảnh khắc ấy không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất phi thường, mà còn là minh chứng cho ý chí kiên định của người phụ nữ đầy nghị lực này.

Sau khi lập kỷ lục, Nicole chia sẻ trên trang cá nhân: ''Tôi nhớ hồi nhỏ từng mê mẩn đọc Sách Kỷ lục Guinness, ngưỡng mộ những con người phi thường và những điều tưởng chừng không thể. Giờ đây, thật khó tin khi chính tôi trở thành một phần của cuốn sách ấy. Kỷ lục 180 kg này chính là phần thưởng ngọt ngào nhất cho hành trình làm nữ lực sĩ của tôi''.

Genrich không còn xa lạ với giới thể thao sức mạnh. Cô từng nhiều lần giành danh hiệu Australia’s Strongest Woman, đồng thời góp mặt trong chương trình truyền hình nổi tiếng Gladiators phiên bản Úc. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn tiếp tục tập luyện và thi đấu, coi sức mạnh không chỉ là thành tích mà còn là triết lý sống.

Hiện tại, Nicole chuyển hướng sang huấn luyện, đào tạo các vận động viên trẻ và lan tỏa đam mê thể hình đến cộng đồng. ''Tôi muốn truyền lại kinh nghiệm để nhiều phụ nữ biết rằng họ cũng có thể mạnh mẽ theo cách của riêng mình'', cô nói.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, kỷ lục của Nicole Genrich không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy phong trào strongwoman (nữ lực sĩ) tại Úc và toàn cầu, minh chứng rằng giới hạn của con người luôn có thể bị phá vỡ bằng nghị lực, đam mê và lòng tin vào bản thân.

Nhật Minh (theo GWR)