Người phụ nữ da màu đầu tiên được khắc hình lên đồng xu Mỹ

Việc phát hành các đồng 25 xu in hình bà Angelou là một phần của Chương trình "American Women Quarters" nhằm vinh danh các nhân vật nữ nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ, qua việc khắc hình ảnh của họ lên đồng tiền.

Tác giả cuốn tự truyện I Know Why the Caged Bird Sings (Tôi biết tại sao chim trong lồng vẫn hót), từng gây tiếng vang lớn vào năm 1969, là nhân vật đầu tiên được tưởng niệm sau khi chương trình này được chính phủ Mỹ thông qua hồi tháng 1/2021.

Theo một thông báo của US Mint, cơ quan này đã bắt đầu chuyển đi những đồng xu đầu tiên có khắc hình bà Angelou phục vụ việc phát hành ra thị trường.