Người phụ nữ có số phận đặc biệt gắn với thời khắc lịch sử của dân tộc

Bà Minh Vân khi còn nhỏ chụp ảnh cùng me Kíu.

Cả cuộc đời bà Minh Vân chỉ được sống trong tình yêu thương của cha mẹ vỏn vẹn hơn một năm. Mẹ của bà hy sinh trong kháng chiến chống Pháp khi bà mới hơn 14 tháng tuổi. Hay tin, ông Hoàng Minh Đạo đã đi bộ từ Cao Bằng về chiến khu ở Thái Nguyên. Ông chết lặng người, khóc không thành tiếng vì thương vợ, thương con gái nhỏ.

Nhưng rồi vì yêu cầu nhiệm vụ, chỉ được 3 ngày, ông đã phải gửi Minh Vân cho bà Nguyễn Thị Kíu, chủ hiệu bánh kẹo Tùng Hiên nổi tiếng tại Hàng Đường. Khi ấy ông trực tiếp nhận lệnh từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngay Nam Trung Bộ và Nam Bộ để thống nhất toàn bộ ngành tình báo cả nước, giữ vai trò Trưởng ban Quân báo Bộ Tư lệnh Nam Bộ.

Với bà Minh Vân, đó cũng là những ngày cuối cùng được nhận hơi ấm của tình phụ tử ruột thịt. Từ ấy, Minh Vân không bao giờ được thấy mặt cha nữa. Me Kíu trở thành người mẹ thứ hai của bà.

Khi bà lên sáu hay bảy tuổi thì được chuyển sang ở nhà bác Cung (Hoàng Thị Cung), chị ruột của mẹ đẻ. Nhờ đó mà bà có cơ hội hiểu hơn về nhà ngoại.

Năm 1954, sau chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, bộ đội miền Nam ra Bắc tập kết. Bà Minh Vân có thêm một người mẹ là bà Bùi Ngọc Hường, người vợ thứ hai của ông Hoàng Minh Đạo.

Khi Minh Vân đang học ở Tiệp Khắc thì ở nhà, me Kíu bị quy là "thành phần bóc lột, là giai cấp tư sản cần đánh đổ." Me Kíu phải đi bán bánh mỳ và nước chè để sống qua ngày.

Bức ảnh duy nhất của bà Minh Vân và cha mẹ ruột.

Me Kíu gửi thư cho Minh Vân nói gia đình có sự cố, má Hường đi công tác xa (thực chất là bị địch bắt), sau này sẽ có má Hai Hạnh (chị ruột của má Hường và cũng là đồng đội của ông Hoàng Minh Đạo) chăm sóc cho Minh Vân.

Hai lần được gặp Bác Hồ

Tháng 4/1956, me Kíu và má Hường đưa cô bé Minh Vân đi tập trung ở Trường Chu Văn An để chuẩn bị đi học Trường Thiếu nhi quốc tế ở Tiệp Khắc. Trong thời gian tập trung tại Trường Chu Văn An chờ tàu liên vận đi Tiệp Khắc, Minh Vân được gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Bác chia kẹo cho Minh Vân và các bạn, bắt nhịp bài hát “Kết đoàn” rồi Bác dặn: “Các cháu đi học xa, cố gắng học cho giỏi sau này về kiến thiết đất nước. Đối với các bạn quốc tế, các cháu nhớ phải chan hòa, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, như các bạn cùng một nhà.”