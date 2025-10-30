Người phụ nữ che giấu nhóm giang hồ sát hại Quân 'xa lộ' vừa bị bắt

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vẫn đang truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án sát hại đại ca giang hồ Quân “xa lộ”, tức Mai Văn Quân, xảy ra tối 4/11/2019.

Công an xác định, đối tượng Nguyễn Thanh Tiền (tự Tý Chợ), là một trong những người trong nhóm trực tiếp tấn công, sát hại Quân “xa lộ”. Sau khi gây án, Tiền đã bỏ trốn và bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã.

Các đối tượng sau khi sát hại Quân "xa lộ" đã vào cửa hàng mua các vật dụng để chuẩn bị bỏ trốn. Ảnh: CACC

Công an TPHCM tiếp tục kêu gọi Tiền (tức Tý Chợ) và các đối tượng liên quan đến vụ án ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan công an cho biết một đối tượng khác từng liên quan đến vụ án là Lê Thị Tuyết (49 tuổi, quê Tây Ninh), Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế. Tuyết được xác định là người khởi nguồn dẫn đến vụ sát hại Quân “xa lộ”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cho rằng chưa đủ căn cứ để xác định vai trò chủ mưu của Lê Thị Tuyết trong vụ án này.