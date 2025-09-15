Người phụ nữ bán vé số trúng 6 giải liên tiếp nhờ ế hàng

Theo Khaosod, bà Rosukon Lekcharoenvong (65 tuổi) bán vé số ở một chợ địa phương gần chùa Wat Saeng Arom ở huyện Nakhon Chai Si (tỉnh Nakhon Pathom).

Ảnh: Khaosod

Do mưa dông kéo dài ở địa phương suốt những ngày cuối tháng 8 nên lượng du khách tới chùa thưa thớt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc buôn bán của bà Rosukon. Khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến đợt quay số đầu tiên của tháng 9, người phụ nữ này vẫn còn ế tới hơn 200 tờ vé số.