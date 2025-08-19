Người phụ nữ 70 tuổi mang nồi cơm điện du lịch Ấn Độ, vượt đèo tuyết hơn 5.000m

“Đi khám phá nhiều cũng có cái hay nhưng cái hay nhất là vượt lên chính mình”. Đó là điều bà Trần Xuân Châu (70 tuổi, Hà Nội) chiêm nghiệm được, khi đã trải qua rất nhiều chuyến du lịch ý nghĩa trong đời.

Chuyến đi đáng nhớ

Bà Châu chinh phục được đèo Khardung La, ở Ladakh (Ấn Độ)

Đầu tháng 8 vừa qua, bà Châu đặt chân đến Ladakh (Ấn Độ) – vùng đất được mệnh danh "Tiểu Tây Tạng", nằm trong top 50 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2023 do tạp chí Times bình chọn. Mục tiêu của bà là chinh phục Khardung La – con đèo cao hơn 5.000m so với mực nước biển.

Chuyến đi "lịch sử" của bà Châu

Nơi đây là thử thách lớn với mọi du khách, bởi độ cao từ 3.000 – 5.400m dễ gây sốc, chưa kể những con đèo quanh co dễ khiến người ta say xe. Ở tuổi 70, thử thách ấy tưởng chừng quá sức nhưng bà Châu vẫn mang theo tinh thần vui tươi, đầy nhiệt huyết và quyết tâm.