Người phụ nữ 41 tuổi bất ngờ rút dao cắt cổ bạn trai trẻ trong khách sạn

Theo điều tra ban đầu, giữa N. và anh T. có quan hệ tình cảm. Tối 14/8, cả hai thuê phòng tại khách sạn E. trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội) để nghỉ qua đêm.

Trong quá trình lưu trú, cả hai xảy ra mâu thuẫn, nghi vấn do ghen tuông.

Đến sáng 15/8, khi chuẩn bị rời khách sạn, N. bất ngờ dùng dao rọc giấy mang theo cắt vào cổ anh T. Bị tấn công, anh T. vùng dậy, dùng chăn quấn quanh cổ để cầm máu rồi gọi điện cho người thân cầu cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt, nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời ghi lời khai của các nhân chứng, đưa N. về trụ sở làm việc.