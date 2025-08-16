Người phụ nữ 41 tuổi bất ngờ rút dao cắt cổ bạn trai trẻ trong khách sạn

Đàm Đệ | 16/08/2025 18:12

Đôi nam nữ chuẩn bị rời khỏi khách sạn ở TPHCM thì người phụ nữ 41 tuổi bất ngờ dùng dao rọc giấy cắt vào cổ người tình trẻ.

Ngày 16/8, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ) lấy lời khai P.T.N. (41 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra, làm rõ vụ việc người phụ nữ này dùng dao rọc giấy cắt cổ bạn trai trong khách sạn.

Nạn nhân là anh H.V.T. (30 tuổi, quê Phú Thọ).

Theo điều tra ban đầu, giữa N. và anh T. có quan hệ tình cảm. Tối 14/8, cả hai thuê phòng tại khách sạn E. trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội) để nghỉ qua đêm.

Trong quá trình lưu trú, cả hai xảy ra mâu thuẫn, nghi vấn do ghen tuông. 

Đến sáng 15/8, khi chuẩn bị rời khách sạn, N. bất ngờ dùng dao rọc giấy mang theo cắt vào cổ anh T. Bị tấn công, anh T. vùng dậy, dùng chăn quấn quanh cổ để cầm máu rồi gọi điện cho người thân cầu cứu. 

Nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt, nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời ghi lời khai của các nhân chứng, đưa N. về trụ sở làm việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-41-tuoi-bat-ngo-rut-dao-cat-co-ban-trai-tre-trong-khach-san-2432750.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-41-tuoi-bat-ngo-rut-dao-cat-co-ban-trai-tre-trong-khach-san-2432750.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Người phụ nữ 41 tuổi bất ngờ rút dao cắt cổ bạn trai trẻ trong khách sạn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO