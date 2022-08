Người phụ nữ 29 tuổi chỉ cao gần 62 cm, nặng 5,4 kg

29 tuổi, Jyoti chỉ cao gần 62 cm, nặng 5,4 kg

"Khi cô ấy chưa nổi tiếng, mọi người thường trêu chọc và chế giễu vì ngoại hình khác lạ. Khi đó Jyoti từng cảm thấy rất chán nản. Sự kiên trì và nhiệt thành của Jyoti chủ yếu xuất phát từ gia đình, những người luôn ủng hộ và ủng hộ cô tiếp tục bước tiếp", cha của Jyoti chia sẻ.

Các bác sĩ cho rằng lý do khiến chiều cao của Jyoti không tăng là do thiếu hụt hormone tăng trưởng. Sau này, tình trạng của Jyoti được xác định là do mắc chứng achondroplasia hiếm gặp. Đây là một loại bệnh lùn khiến cô không thể cao lớn như bình thường.

Năm 18 tuổi, Jyoti ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới trở thành người phụ nữ lùn nhất thế giới. Cô gái chỉ cao 61,95 cm, nặng 5,4 kg, nặng hơn lúc mới chào đời chưa đến 4kg.