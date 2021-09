'Người phán xử' có làm gia tăng tội phạm hay không cần được chứng minh thêm

Một cảnh trong phim "Người phán xử".

Theo nhà văn, cần đánh giá một tác phẩm điện ảnh cần dựa trên giá trị nội dung và nghệ thuật một cách công tâm theo cơ sở khoa học.

“Cầm kéo cắt phim là cả một nghệ thuật, đòi hỏi phải có tay nghề rất cao. Người kiểm duyệt phim cần có sự am hiểu sâu sắc về điện ảnh và có tầm nhìn xa đối với tác động của phim đối với đời sống xã hội. Việc đánh giá phim không theo các tiêu chí này mà mang màu sắc của sự cảm tính, suy diễn, quy chụp.… có thể thủ tiêu sự sáng tạo. Theo tôi, nên mời vào hội đồng duyệt phim các chuyên gia trong lĩnh vực mà bộ phim đề cập, để có được cái nhìn sâu sắc của nhà chuyên môn", ông nói thêm

Về câu hỏi phim Người phán xử có phải là nguyên nhân của tội phạm bạo lực, xã hội đen hay không, TS. Lê Nguyên Thanh đặt vấn đề phải chứng minh quan hệ nhân quả một cách thận trọng sau khi phim đã được trình chiếu như có phải trong phim có nhiều cảnh phạm tội bạo lực, băng nhóm rất ấn tượng? Có phải tình hình tội phạm này đã gia tăng sau khi chiếu phim? Phần lớn người phạm tội thừa nhận đã từng xem và yêu thích phim?...



"Phim ảnh có ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi, lối sống cá nhân. Tuy nhiên, để kết luận phim Người phán xử được trình chiếu trên VTV có làm gia tăng tội phạm bạo lực, xã hội đen hay không cần được chứng minh thêm, còn hiện tại vẫn là giả thuyết", ông cho hay.



Nhà văn Đào Trung Hiếu nói thêm, bộ phim này được remake từ kịch bản gốc của Israel nên đó là câu chuyện về mức độ phát triển của tội phạm ở nước ngoài chứ không phải tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.



“Có lẽ 10-20 năm nữa tại Việt Nam cũng chưa thể xuất hiện một "người phán xử" như trong phim này. Tuy nhiên trong sáng tạo điện ảnh, có chỗ cho sự sáng tạo mang tính dự báo, cảnh báo tương lai", ông nói.

