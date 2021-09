Người ở TP.HCM thất nghiệp, không có BHXH được hỗ trợ theo diện nào?

Bạn tên Đen gửi câu hỏi về cho chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời tối 3/9 có nội dung sau: “Tại sao giáo viên mầm non chưa có bảo hiểm xã hội (BHXH) lại không được nhận gói hỗ trợ nào. Tôi là giáo viên mầm non đang trong giai đoạn hợp đồng thử việc nên chưa đóng BHXH. Tôi thất nghiệp từ tháng 5 tới giờ, không lương, cũng không nằm trong danh mục lao động tự do nên không được hỗ trợ”.



Lan Chi hỏi: “TP có hỗ trợ tiền nhà cho người thuê trọ không. Hiện tại khu em ở, không ai đề cập vấn đề này, tháng 9 là em hết khả năng đóng trọ cũng như phí sinh hoạt vì đã nghỉ làm từ 15/7”.



Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho hay, hai người hỏi tuy khác nhau nhưng đều cùng gặp khó khăn do dịch. “Nếu bà con cô bác nằm trong diện khó khăn chưa được hỗ trợ lần nào thì liên hệ với chính quyền địa phương để được xem xét, hỗ trợ theo gói 1,5 triệu đồng. Mong bà con cô bác chia sẻ, vì có thể địa phương chưa thống kê được hết”, ông Hoàng Tùng nhắn nhủ.



Đi vào từng trường hợp cụ thể, ông Tùng cho biết, với giáo viên mầm non chưa có hợp đồng lao động, chưa đóng BHXH thì chỉ có thể xem xét ở đối tượng người gặp hoàn cảnh khó khăn. Bởi, điều kiện để hưởng theo diện giáo viên mất việc do Covid-19 thì phải có hợp đồng lao động, phải đóng BHXH ở tháng liền kề.



Với trường hợp bạn Lan Chi hỏi về nhà trọ, ông Hoàng Tùng cho hay: Từ tháng 6, TP Thủ Đức đã phát động chương trình hỗ trợ tiền thuê trọ cho bà con, nhất là công nhân. Tổng số tiền 60 tỷ đã hỗ trợ cho 55 nghìn phòng trọ. Gần đây, chương trình còn nâng lên mức cao hơn là “phòng trọ 0 đồng”. Nhiều chủ phòng trọ miễn phí cho người dân. “Trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi lời cảm ơn tới nhiều chủ nhà trọ. Họ không chỉ miễn phí tiền trọ mà còn hỗ trợ mua rau củ, lương thực, thực phẩm cho người thuê. Một lần chủ nhà trọ miễn phí là bằng, thậm chí hơn số tiền 1,5 triệu mà Nhà nước hỗ trợ cho 1 người dân”, Chủ tịch TP Thủ Đức chia sẻ.



Ông Hoàng Tùng cũng cho biết, vào sáng 4/9, sẽ liên hệ chỗ Lan Chi để tìm hiểu, hỗ trợ.



Bạn đọc tên Phúc gửi câu hỏi: “Theo công văn ngày 15/8 của UBND TPHCM, TP yêu cầu quận huyện TP Thủ Đức khẩn trương rà roát người lao động; học sinh, sinh viên, hộ khó khăn để hỗ trọ tiền trọ, thực phẩm, nhưng khi em đến tổ trưởng khu phố hỏi cô ấy nói là chưa có gói hỗ trợ sinh viên. Như vậy, sinh viên có được hỗ trợ như công văn đã thông báo không ạ? Tình hình dịch đang phức tạp, sinh viên cũng đang rất khó khăn, mong chính quyền hỗ trợ kịp thời”.



Chủ tịch TP Thủ Đức cho hay, sinh viên cũng như nhiều đối tượng khác gặp khó khăn đều được rà soát để hỗ trợ.



TP Thủ Đức trong tháng vừa qua đã khởi động 70 điểm hỗ trợ an sinh khẩn cấp, mỗi phường có từ 1-3 điểm, là nơi nhận hỗ trợ của mặt trận tổ quốc, mạnh thường quân từ đó hỗ trợ tới hộ khó khăn. Bạn sinh viên có thể được hỗ trợ từ điểm hỗ trợ an sinh này.



“Rất nhiều trường hợp tổ trưởng vì lý do cá nhân không tiếp xúc trực tiếp được, ngoài kênh 1022, người dân có thể gọi vào số đường dây nóng của TP Thủ Đức là 18001722. Kênh đó có 20 người trực điện thoại để tiếp nhận thông tin. Ngoài ra, tại mỗi phường đều công khai 7 số điện thoại của người có trách nhiệm ở phường, người dân có thể gọi tới để được giải quyết; trên fanpage của TP Thủ Đức cũng có số đường dây nóng hỗ trợ”, ông Hoàng Tùng cho hay.



Tin vui về chương trình túi an sinh



Cũng trong chương trình, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết tin vui: Trong vòng 4 ngày qua, TP đã phát được 500 ngàn túi an sinh, tổng số túi đã phát tới thời điểm hiện tại là gần 1,5 triệu. Một con số rất kỷ lục.