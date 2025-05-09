Người nuôi bán rẻ gánh lỗ nặng, giá thịt lợn ngoài chợ vẫn cao chót vót

Dịch bệnh bùng phát, giá lợn hơi giảm sâu

Chiều 4/9, ông Trần Quốc Toản - chủ một trang trại chăn nuôi quy mô hàng nghìn con lợn ở xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên), chia sẻ với PV VietNamNet: “Nhiều hộ đang bán lợn với giá 55.000-56.000 đồng/kg, dẫn đến lỗ khoảng 500.000 đồng/con”.

Ông cho biết, những hộ chăn nuôi có lợn xuất bán ở thời điểm này thì khi vào đàn phải mua lợn giống với giá cao kỷ lục 2,9 triệu đồng/con trọng lượng 7kg. Cộng với việc phải mua thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... nên giá thành sản xuất khoảng 60.000 đồng/kg trong điều kiện giữ được đầu con. Nếu tỷ lệ hao hụt lớn, giá thành chăn nuôi sẽ ở mức cao hơn.

Trang trại nhà ông Toản dịp này có hơn 1.000 con lợn thương phẩm chuẩn bị xuất chuồng. Nếu bán với mức giá như hiện tại thì hoà vốn, nhưng nhờ có đàn lợn nái nên ông chủ động được con giống, thức ăn chăn nuôi cũng tự phối trộn.

Tuy nhiên, điều khiến ông bất an là dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Do đó, những ngày này ông cấm tuyệt đối người lạ vào trang trại. Ngay bản thân ông cũng hạn chế đi ra ngoài để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Giá mỗi con lợn lên tới 6-7 triệu đồng. Lợn mắc dịch tả lợn châu Phi thì phải tiêu huỷ cả đàn, coi như mất hết”, ông nói.