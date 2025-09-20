Người nước ngoài 'sốc' trước giá nhà Hà Nội

Khi một căn nhà có giá thu nhập 28 năm

“Hà Nội là một thị trường tiềm năng giữ giá lâu dài đối với người mua để ở và các nhà tư vấn lựa chọn lọc. Tuy nhiên, giá nhà tại đây không thể coi là 'rẻ' so với tiêu chuẩn khu vực.

Vị chuyên gia chứng minh rằng, trong quý II/2025, mức giá trung bình căn hộ chung cư sơ cấp tại Hà Nội khoảng 79 triệu đồng/m2, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

“Nếu căn cứ theo trình độ thu nhập trung bình của người dân địa phương, giá nhà Hà Nội sẽ tương đương với 27 - 28 năm thu nhập, tương tự Bangkok - Thái Lan (khoảng 26 năm) và thấp hơn TP.HCM (khoảng 30 năm). Dù vậy, con số này vẫn cao hơn nhiều so với Jakarta - Indonesia (khoảng 13 năm) và thậm chí là New York - Mỹ (14 - 15 năm)”, Douglas Jackson dẫn dắt.

Không chỉ vậy, lợi ích của công việc cho thuê nhà cũng không quá lớn. Tại Hà Nội, lãi suất mà nhà đầu tư thu về chỉ dao động 2,6 - 3,3%/năm. Tại Thái Lan và Indonesia, con số này thường tăng lên tới 6%/năm.