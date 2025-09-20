Người nước ngoài 'sốc' trước giá nhà Hà Nội

Khi một căn nhà có giá thu nhập 28 năm
“Hà Nội là một thị trường tiềm năng giữ giá lâu dài đối với người mua để ở và các nhà tư vấn lựa chọn lọc. Tuy nhiên, giá nhà tại đây không thể coi là 'rẻ' so với tiêu chuẩn khu vực.
Vị chuyên gia chứng minh rằng, trong quý II/2025, mức giá trung bình căn hộ chung cư sơ cấp tại Hà Nội khoảng 79 triệu đồng/m2, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.
“Nếu căn cứ theo trình độ thu nhập trung bình của người dân địa phương, giá nhà Hà Nội sẽ tương đương với 27 - 28 năm thu nhập, tương tự Bangkok - Thái Lan (khoảng 26 năm) và thấp hơn TP.HCM (khoảng 30 năm). Dù vậy, con số này vẫn cao hơn nhiều so với Jakarta - Indonesia (khoảng 13 năm) và thậm chí là New York - Mỹ (14 - 15 năm)”, Douglas Jackson dẫn dắt.
Không chỉ vậy, lợi ích của công việc cho thuê nhà cũng không quá lớn. Tại Hà Nội, lãi suất mà nhà đầu tư thu về chỉ dao động 2,6 - 3,3%/năm. Tại Thái Lan và Indonesia, con số này thường tăng lên tới 6%/năm.
Theo Giám đốc của Alvarez & Marsal Việt Nam, đối với người mua ở thực hoặc đầu tư lâu dài, các BĐS tại Hà Nội vẫn đáng mua. Hiện sức mạnh tại Thủ đô vẫn ở mức cao và cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện. Giá sơ cấp liên tục tăng lên do thiếu nguồn cung cấp nhà ở trung cấp, bất chấp giá nhà cũ đã điều chỉnh. Với các biến hiện tại, việc làm đầu tư chỉ hợp lý với tầm nhìn dài hạn từ 5 - 10 năm.
Đối với những nhà tư vấn muốn tối ưu hóa lợi nhuận, thị trường Hà Nội hiện không quá hấp dẫn, làm mặt hàng có giá trị rất cao. Đáng chú ý, BĐS tại Thủ đô đang có xu hướng phụ thuộc nhiều hơn vào tăng giá vốn, hơn là dòng tiền từ việc thuê.
Trao đổi với phóng viên, ông Cédric Fontbonnat, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Viên Quảng Bá cho hay, dưới góc nhìn của nhà đầu tư ngoại quốc, giá trung bình trên mỗi mét vuông tại Hà Nội vẫn ở mức hợp lý.
“Tuy nhiên, từ góc nhìn của người mua trong nước, tôi tự hỏi làm sao phần lớn người Việt Nam có thể mua nhà tại Hà Nội. Mức thu nhập bình quân của người dân dân không còn bắt kịp tốc độ tăng giá của bất động sản. Chủ đầu tư chỉ tập trung làm sản phẩm cao cấp, hạng sang, trong khi phần lớn nhu cầu chỉ dừng ở phân khúc trung cấp, bình dân”, ông Cédric Fontbonnat đặt đề.
Vị doanh nhân người Pháp cũng nhấn mạnh rằng, nếu xum thủ nguyên tắc an toàn tài chính - tài khoản vay không vượt quá 35% thu nhập hàng tháng - thì đa số người Việt Nam đều rất khó mua được nhà, trừ khi có thêm các nguồn hỗ trợ tài chính khác.
Các nhà quốc gia “hạ nhiệt” giá bằng cách nào?
Trả lời phóng viên, ông Frixos Frangos, CEO của Công ty Portico and Bridge tại thị trường Đông Nam Á cho biết, việc giải quyết bài toán nhà ở giá rẻ tại Hà Nội đang ngày càng nan giải. Đảo Síp - một thị trường mà ông có nhiều năm gắn bó - cũng đang phải đối mặt với những áp lực tương tự, khi giá thuê và giá bán leo thang, đặc biệt ở các thành phố lớn như Limassol và Nicosia.
Để giảm bớt khó khăn, Chính phủ đã phát triển nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, những trẻ dưới 41 tuổi sẽ được hưởng các gói hỗ trợ tài chính đặc biệt để dễ dàng mua nhà hơn. Đồng thời, nhà ở giá rẻ cũng được thành lập nhằm phát triển các căn hộ có giá phải chăng.
“Tại khu vực nông thôn và miền núi, các gia đình thu nhập thấp và trung bình còn được mua đất từ Chính phủ với giá chỉ bằng 25% giá thị trường để xây nhà”, ông Frixos Frangos nêu thêm.
Bên cạnh đó, chính quyền còn đưa ra nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư vấn nhân gia phát triển nhà ở giá rẻ. Tại một số khu vực, các căn hộ vẫn được giảm tối thiểu 15% diện tích để giúp giá bán dễ dàng tiếp cận hơn.
Theo ông Douglas Jackson, người Mỹ cũng đang gặp nhiều khó khăn khi mua nhà. Tuy nhiên, Chính phủ đang có nhiều biện pháp nhằm giải quyết tình trạng này. Các trạng thái như các quy định liên quan tới ESG đánh giá tác động, tăng cường xây dựng mật khẩu và thúc đẩy thủ tục hành chính nhanh chóng… được kỳ vọng sẽ khiến giá nhà ở giảm xuống.
Ngoài ra, xứ cờ hoa cũng đang phát triển khai nhiều gói vay ưu đãi dành cho người mua nhà. Ví dụ: Cơ quan Quản lý nhà ở Liên bang (FHA) đã cung cấp các khoản vay yêu cầu rất ít hoặc thậm chí không cần trả trước, qua đó giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận nhà ở hơn. Riêng năm tài chính 2023, FHA đã bảo đảm 478.000 giao dịch mua nhà lần đầu, sử dụng tới 82% tổng số giao dịch FHA.
“Với thị trường BĐS Việt Nam, Nhà nước có thể xem xét áp dụng bài hát các chương trình hỗ trợ tài chính cho người mua nhà lần đầu và gia tăng nguồn cung nhà ở. Đây là hai giải pháp mang tính bền chắc và góp phần giảm giá nhà ở trong thời gian dài”, ông Douglas Jackson đưa ra lời khuyên.
Trong khi đó, ông Cédric Fontbonnat cho biết, việc sở hữu nhà tại Pháp nhìn chung khá dễ dàng nhờ lãi vay hợp lý, dao động 3 - 3,5%/năm. Một số ngân hàng còn những ưu đãi bổ sung cho người mua nhà lần đầu hoặc với những căn hộ “xanh”, được thiết kế tối ưu, được sử dụng vì môi trường mục tiêu.
Để kiểm soát giá nhà, chính phủ áp dụng hệ thống thuế chặt chẽ với phần lợi nhuận từ giao dịch dịch, ngoại trừ căn nhà được sử dụng ở nơi chính. Mức thuế này có thể tăng lên tới 36,2% trên mức chuyển nhượng. Nếu thu lợi nhuận vượt quá 50.000 euro, người bán có thể được phụ thu từ 2 - 6%. Thấp chí, những người thường xuyên mua bán sẽ được coi là kinh doanh BĐS và phải chịu các sắc thuế khác.