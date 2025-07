Người nước ngoài được sở hữu nhà tại những chung cư nào ở TPHCM?

UBND TPHCM vừa công bố 17 dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Theo đó, các dự án được phép bán nhà cho người nước ngoài, gồm Khu nhà ở cao tầng tại phường Hiệp Bình Phước (nay thuộc phường Hiệp Bình) do Công ty TNHH Bất động sản Ladona làm chủ đầu tư, Khu dân cư phức hợp trên đảo - giai đoạn 1 do Công ty CP Bất động sản Bình Thiên An làm chủ đầu tư.

Các lô B1, B2, B3, B4 tại Khu nhà ở cao tầng phường Tân Phú, quận 7 cũ do Công ty TNHH Dynamic Innovation và Phát Đạt làm chủ đầu tư, chung cư City Garden do Công ty CP City Garden làm chủ đầu tư, Khu nhà ở Dragon Village do Công ty CP Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư.