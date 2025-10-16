Người nối nhịp cầu giáo dục giữa Việt Nam và thế giới

"Tôi chỉ là người xây cầu. Mỗi cây cầu có tên riêng, nhưng người xây thường vẫn ẩn danh". Câu nói giản dị trên của ông Kiên Phạm, nhà sáng lập The Vietnam Foundation (VNF) đã thể hiện trọn vẹn triết lý sống của ông: Bền bỉ kết nối, âm thầm kiến tạo và đặt trọn niềm tin vào sức mạnh chuyển đổi của giáo dục.

Ông Kiên Phạm chụp hình cùng bà Kathleen Lehman - Phó Giám đốc phụ trách Cộng đồng Cựu sinh viên, Trường GSB nhân kỷ niệm 100 năm thành lập trường. (Ảnh: TGCC)

Hành trình từ khát vọng học tập

Năm 1977, khi mới 19 tuổi, ông Kiên Phạm cùng gia đình sang định cư tại Mỹ, bắt đầu cuộc sống nơi xứ người với muôn vàn thử thách.

Ông vừa học tiếng Anh, vừa làm việc trong nhà máy để trang trải cuộc sống và nuôi ước mơ tiếp tục học tập.

Biến cố một lần nữa ập đến khi ông được chẩn đoán mắc chứng suy giảm thị lực. Giữa thế giới dần trở nên mờ ảo, ánh sáng từ khát vọng học tập trong ông vẫn chưa bao giờ lụi tắt.