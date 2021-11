Người nhiễm biến thể Omicron có dấu hiệu như thế nào? Hé lộ hình ảnh đầu tiên chỉ ra sự khác biệt giữa hai biến thế Omicron và Delta

Hình ảnh so sánh biến chủng Delta và Omicron (Ảnh: RT).

Các "điểm nóng" của đột biến được đánh dấu bằng màu đỏ trong hình ảnh được các nhà khoa học công bố.



"Đây là một "bức ảnh" theo nghĩa rất rộng, đó là một mô hình được thực hiện trong phòng thí nghiệm", thông tin đưa trên hãng tin RIA Novosti cho biết.



Hiện chưa có ý kiến đánh giá từ các nhà khoa học về hình minh họa trên của nhóm nghiên cứu Bambino Gesu.



Theo các nhà nhà khoa học, những thay đổi này cho thấy virus có thể đã trở nên thích nghi tốt hơn đối với cơ thể người. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu những đột biến này kết hợp với nhau có thực sự khiến biến chủng Omicron trở nên nguy hiểm hơn so với các biến chủng trước đó hay không.



Người nhiễm biến thể Omicron có dấu hiệu như thế nào?

Angelique Coetzee, một bác sĩ hành nghề riêng ở Pretoria và là chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi (SAMA), nói với The Telegraph rằng cho đến nay các trường hợp nhiễm biến thể Omicron dường như xuất hiện với các triệu chứng kỳ lạ nhưng nhẹ. "Các triệu chứng của họ rất khác và rất nhẹ so với những người tôi đã điều trị trước đây" cô nói.



Mặt khác, không có bệnh nhân nào trong số này bị mất vị giác hoặc khứu giác, đây là một trong những triệu chứng COVID đáng chú ý cho đến thời điểm này.