Người nhập cảnh đã tiêm 2 mũi vaccine không phải cách ly tập trung

Chiều 8/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành về rà soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Nhu cầu về nước rất lớn

Báo cáo của các bộ, ngành tại cuộc họp cho biết, từ đầu dịch Covid-19 đến nay, Việt Nam đã đón trên 200.000 chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều chuyến bay đón công dân có nhu cầu thật sự khẩn thiết về nước, bảo đảm nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh cũng như năng lực cách ly trong nước. Vừa qua, một số địa phương đã thí điểm đón khách du lịch quốc tế bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Các bộ đề nghị tiếp tục duy trì cơ chế Tổ công tác 5 Bộ (Ngoại giao, Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải) để giải quyết cho chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.