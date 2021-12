"Người nhái" ngụp lặn xuyên đêm tìm thanh niên nhảy kênh tự tử

Your browser does not support the audio element.

Sáng 15/12, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 6 bàn giao thi thể nam thanh niên nhảy kênh Lò Gốm (phường 11, quận 6) tự tử, cho chính quyền địa phương để xác minh, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.