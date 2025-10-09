Người nhà con tin ‘tức giận, lo sợ và tuyệt vọng’ sau khi Israel không kích Qatar

Sau khi Israel không kích Qatar nhằm vào giới lãnh đạo Hamas ngày 9-9, thân nhân của các con tin bị Hamas giam giữ tại Dải Gaza đã bày tỏ sự tức giận, lo sợ và tuyệt vọng về tương lai các cuộc đàm phán đưa người thân trở về và chấm dứt xung đột, tờ Times of Israel đưa tin.

Vụ Israel không kích Qatar xảy ra đúng lúc ban lãnh đạo Hamas đang thảo luận về đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ mà Israel cũng đã đồng ý. Thủ tướng Qatar - ông Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani khẳng định Doha sẽ tiếp tục giữ vai trò trung gian hoà giải, bất chấp cuộc tấn công bị ông gọi là “phản trắc”.

Diễn đàn Con tin và Gia đình Người mất tích - đại diện cho phần lớn các gia đình có người bị Hamas bắt giữ - cho biết họ đang “theo dõi những diễn biến ở Doha với mối quan ngại sâu sắc và sự lo lắng tột cùng".

“Hiện nay, một nỗi sợ hãi ghê gớm đang bao trùm về cái giá mà các con tin có thể phải trả. Chúng tôi biết từ những người từng bị giam cầm và đã trở về rằng sự trả thù nhắm vào các con tin [sau các cuộc tấn công của Israel] là vô cùng tàn nhẫn” - diễn đàn cho biết.