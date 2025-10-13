Người Mỹ ngày càng lười mua điện thoại mới, vì sao?

Theo nghiên cứu của Reviews.org trên 1.000 người trưởng thành tại Mỹ, người tiêu dùng hiện giữ điện thoại trung bình khoảng 2 năm 5 tháng, và chi tiêu trung bình 634,35 USD cho một chiếc smartphone – thấp hơn nhiều so với giá niêm yết của các mẫu cao cấp mới.

Đáng chú ý, iPhone 13, mẫu điện thoại ra mắt cách đây 4 năm, vẫn là chiếc iPhone được sở hữu nhiều nhất hiện nay.

“Điều này cho thấy người dùng không còn mặn mà với những mẫu điện thoại mới nhất”, cây bút Kelly Huh của Reviews.org nhận định. “Họ thường mua lại điện thoại đã qua sử dụng hoặc nhận máy cũ từ người thân.”

Giữ lại điện thoại cũ không tốn thêm chi phí, trong khi mua mới có thể khiến ví bạn “mỏng đi” đáng kể. Chẳng hạn, iPhone 17 ra mắt tháng 9 có pin lâu hơn, sạc không dây và giá từ 799 đến 1.199 USD.

Trong khi đó, Galaxy S25 của Samsung, ra mắt đầu năm, có giá từ 799,99 đến 1.299,99 USD.