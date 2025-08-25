Người mua nhà vẫn ngần ngại trước gói vay ưu đãi

Hàng loạt gói tín dụng ưu đãi được triển khai
Từ giữa tháng 2, sau khi Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo về gói tín dụng ưu đãi phát triển nhà ở cho người trẻ dưới 35 tuổi, nhiều ngân hàng thương mại nhanh chóng hưởng ứng bằng cách tung ra hàng loạt gói tín dụng ưu đãi lãi suất được thiết kế riêng cho người trẻ có nhu cầu vay vốn mua nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội.
Ngân hàng ACB tiên phong thực hiện chỉ đạo này khi ra mắt gói vay “Ngôi nhà đầu tiên”, hướng đến khách hàng dưới 35 tuổi, lãi suất ưu đãi từ 5,5%/năm và cố định trong 5 năm đầu. Khách hàng có thể vay tới 30 năm và linh hoạt trong việc trả nợ, khoản thanh toán ban đầu thấp và tăng dần theo thu nhập trong tương lai.
Nhiều ngân hàng thương mại khác cũng nhập cuộc, triển khai hàng loạt gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng vay mua bất động sản, với mức lãi suất thấp, thậm chí dưới 4%/năm. Điển hình như gói 16.000 tỷ đồng của SHB (lãi suất ưu đãi từ 3,99%/năm, thời hạn cho vay tối đa 35 năm, hạn mức vay tối đa 90% giá trị căn nhà cần mua); gói “MB Dream Home” của MB (lãi suất từ 6,84%/năm, thời hạn vay tối đa 35 năm; tặng tài khoản thẻ tín dụng hạn mức 250 triệu đồng).
Trong khi đó, MSB áp dụng mức lãi suất cố định 4,5%/năm trong 6 tháng đầu; 6,2%/năm trong 12 tháng đầu; 7,5%/năm trong 24 tháng đầu. PVcomBank triển khai chương trình vay mua bất động sản với lãi suất từ 3,99%/năm trong 3 tháng đầu tiên. Kỳ hạn vay 20 năm, hạn mức vay lên đến 85% giá trị căn nhà.
Những ngân hàng quy mô lớn cũng không đứng ngoài cuộc. BIDV áp dụng gói vay với lãi suất tối thiểu 5,5%/năm, cố định trong 12 tháng đầu, với khoản vay từ 60 tháng. VietinBank áp dụng lãi suất 6 - 8,2%/năm, tùy thời hạn vay. Vietcombank đưa ra các gói ưu đãi lãi suất 5,5 - 5,7%/năm trong 6 - 12 tháng đầu, sau đó, lãi suất thả nổi bằng lãi suất huy động 12 tháng cộng biên độ 3,5%.
Mới đây, Sacombank triển khai gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng, lãi suất từ 6,5%/năm cho khách hàng có nhu cầu mua, xây, sửa chữa nhà đất.
Người mua nhà vẫn e ngại
Các mức lãi suất nói trên được áp dụng trong thời gian ưu đãi 6 - 36 tháng đầu tiên của khoản vay dài hạn và được nhiều đại diện ngân hàng đánh giá là rất hấp dẫn, “thấp chưa từng có”. Tuy vậy, trên thực tế, tín dụng mua nhà chưa tăng như kỳ vọng, thậm chí nhiều gói ưu đãi “ế” khách.
Chị Thu Hương, chuyên viên tín dụng tại một ngân hàng thương mại cổ phần ở TP.HCM cho biết, những tháng gần đây, chị và các đồng nghiệp trong phòng phải đôn đáo tìm khách vay mua bất động sản, nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu được giao.
Tuy nhiều gói tín dụng ưu đãi được đưa ra, nhưng phần đông khách hàng vẫn e ngại, bởi mức lãi suất thấp chỉ áp dụng trong thời gian ngắn.
Anh Quốc Minh (trú tại TP.HCM) chia sẻ: “Gia đình tôi tích cóp mãi mới có được một số tiền nhỏ. Chúng tôi dự định vay thêm vốn của ngân hàng để mua căn nhà ở xa trung tâm. Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi thực sự rất băn khoăn và chưa dám quyết, vì lãi suất cố định trong 1 - 2 năm đầu tiên rất thấp, nhưng sau đó lãi suất sẽ thả nổi. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp sau khi mua được nhà thì gặp khó khăn về kinh tế, không đủ khả năng trả tiền gốc và lãi hàng tháng”.
Không chỉ anh Minh, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở thực cũng không mặn mà với gói tín dụng. Chị Đào Bình (trú tại Hà Nội) cho biết, gia đình chị có khoản tiền tiết kiệm khoảng 2 tỷ đồng, dự kiến vay ngân hàng hơn 1 tỷ đồng để mua một căn hộ nhỏ. Sau khi khảo sát, chị thấy có mấy chung cư phù hợp, nhưng vẫn đang tính toán thêm, vì khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất vẫn khá cao.
“Lãi suất ưu đãi năm đầu là 6 - 8%/năm, nhưng những năm sau có thể là 11 - 13%/năm, thậm chí cao hơn. Số tiền tôi phải trả gốc và lãi khoảng 18 - 20 triệu đồng/tháng. Việc vay vốn tương đối áp lực, khi tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 35 triệu đồng/tháng”, chị Bình chia sẻ.
Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group phân tích, thời gian hưởng lãi suất ưu đãi quá ngắn và sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi sẽ ở mức 9 - 12%/năm (tùy ngân hàng). Như vậy, khách hàng sẽ chịu gánh nặng lớn trong việc trả lãi cho khoản vay mua nhà.
Ngoài ra, hồ sơ phức tạp cũng khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà “quay lưng” với các gói cho vay. Theo các chuyên gia, gói vay ưu đãi cho người trẻ và người mua nhà nói chung cần thực chất hơn. Đồng thời, chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên, việc vội vàng mua nhà có thể tạo ra áp lực về tài chính đối với những người trẻ, bởi không phải người trẻ nào cũng có thể chủ động được nguồn thu nhập.