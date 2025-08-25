Người mua nhà vẫn ngần ngại trước gói vay ưu đãi

Hàng loạt gói tín dụng ưu đãi được triển khai

Từ giữa tháng 2, sau khi Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo về gói tín dụng ưu đãi phát triển nhà ở cho người trẻ dưới 35 tuổi, nhiều ngân hàng thương mại nhanh chóng hưởng ứng bằng cách tung ra hàng loạt gói tín dụng ưu đãi lãi suất được thiết kế riêng cho người trẻ có nhu cầu vay vốn mua nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội.

Ngân hàng ACB tiên phong thực hiện chỉ đạo này khi ra mắt gói vay “Ngôi nhà đầu tiên”, hướng đến khách hàng dưới 35 tuổi, lãi suất ưu đãi từ 5,5%/năm và cố định trong 5 năm đầu. Khách hàng có thể vay tới 30 năm và linh hoạt trong việc trả nợ, khoản thanh toán ban đầu thấp và tăng dần theo thu nhập trong tương lai.

Thời gian hưởng lãi suất ưu đãi quá ngắn và sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi sẽ ở mức 9 - 12%/năm (tùy ngân hàng). Như vậy, khách hàng sẽ chịu gánh nặng lớn trong việc trả lãi cho khoản vay mua nhà.



- Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group