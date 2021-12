Người mua lái thử ô tô rồi mất hút, khổ chủ "treo thưởng" 100 triệu để tìm

Your browser does not support the audio element.

Trưa 13/12, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Công an huyện Đông Anh đang thụ lý, thu thập thông tin và xác minh đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Vinh (SN 1976, ở thôn Bầu, xã Kim Chung) về việc bị người lạ mặt lấy mất xe ô tô Ford EcoSport màu đỏ mang BKS 30A-617.65.

Theo anh Vinh, vụ việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 2/12. Trước đó, do gia đình không có nhu cầu sử dụng xe ô tô này nên anh đã lên mạng xã hội rao bán xe với giá 400 triệu đồng. Sau đó, một người đàn ông đã liên hệ với anh Vinh ngỏ ý muốn mua lại chiếc xe này và hẹn gặp để xem xe.