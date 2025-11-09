Người mẹ yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh bị xe gom rác tông tử vong

Ngày 11/9, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) gửi báo cáo tới Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk về vụ xe chở rác tông tử vong học sinh trong khuôn viên trường.

Theo báo cáo, khoảng 6h30 ngày 6/9, ông V.A.S (41 tuổi, trú tại Lâm Đồng) điều khiển ô tô vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên để thu gom rác.

Trong quá trình di chuyển, xe bất ngờ va vào em T.M.T. khiến nam sinh bị thương nặng, phải vào Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Em T.M.T., 11 tuổi, mới nhập học tại trường từ ngày 18/8.