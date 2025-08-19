Người mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử ở Ninh Bình, tiết lộ lý do xót xa

Trọng Tùng| 19/08/2025 16:54

Người mẹ ở Ninh Bình ôm con 5 tháng tuổi nhảy xuống sông tự tử khiến cháu bé tử vong. Người nhà tiết lộ lý do xót xa.

Chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, chị Đ.T.S. (SN 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang) ôm con hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.

W-cổ chất.jpg
Đoạn sông Văn Lai, nơi xảy ra sự việc

Khi phát hiện sự việc, người nhà chị S. đã hốt hoảng đi tìm. Đến đoạn sông Văn Lai cách nhà không xa, gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong dưới sông, còn chị S. thì đang chới với dưới dòng nước và được kịp thời cứu sống.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Giang cho biết thêm, theo thông tin từ người nhà chị S., chị bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị. 

Hiện, thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình, mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nguoi-me-om-con-5-thang-tuoi-tu-tu-o-ninh-binh-tiet-lo-ly-do-xot-xa-2433700.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/nguoi-me-om-con-5-thang-tuoi-tu-tu-o-ninh-binh-tiet-lo-ly-do-xot-xa-2433700.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Người mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử ở Ninh Bình, tiết lộ lý do xót xa
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO