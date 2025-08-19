Người mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử ở Ninh Bình, tiết lộ lý do xót xa

Chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, chị Đ.T.S. (SN 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang) ôm con hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.