Người mẹ nghẹn ngào khoác áo cử nhân thay con gái qua đời nhận bằng tốt nghiệp

Ngày 19/9, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cho biết, nhà trường đã trang trọng trao tấm bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư đặc cách cho sinh viên Đỗ Thị Trà, người đã ra đi vì bạo bệnh khi ước mơ còn dang dở.

Sinh ra và lớn lên tại xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), năm 2018, Đỗ Thị Trà nhập học Trường Đại học Bách khoa, nuôi dưỡng ước mơ trở thành kiến trúc sư. Theo kế hoạch, năm 2023, em sẽ cùng bạn bè khoác áo cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp.

Thế nhưng, căn bệnh suy thận quái ác đã gắn liền hành trình học tập của Trà với bệnh viện, với những lần chạy thận triền miên. Vì bệnh tật, em chưa kịp hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra – điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp.