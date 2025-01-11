Người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Sáng 1/11, Công an phường Ea Kao cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, bắt giữ Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú tại phường Ea Kao) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc bé L. (SN 2024) bị mất tích.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhận định sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành đấu tranh, lấy lời khai những người thân trong gia đình nạn nhân.