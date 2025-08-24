Người mẹ khẩn nhờ tìm con gái 12 tuổi lạc tại khu vực đường Hùng Vương

Tiến Dũng| 24/08/2025 20:45

Mẹ cháu bé 12 tuổi bị lạc bàng hoàng kể: “Ăn phở xong, tôi dặn bé ngồi đây chờ mẹ. Nhưng khi quay lại thì đường Hùng Vương đã bị cấm, tìm mãi không thấy cháu đâu”.

Chiều nay (24/8), trên fanpage chính thức của Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc một bé gái 12 tuổi bị lạc khi đi xem diễu binh tại khu vực đường Hùng Vương.

538751740_1199000475604144_5750632204204626677_n.jpg
Hình ảnh bé gái bị thất lạc. Ảnh: CACC

Theo trình báo, cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2013; trú tại Tổ dân phố Trạm Lộ, phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng) đi cùng gia đình đến Hà Nội để theo dõi buổi diễu binh, diễu hành sự kiện A80 sáng nay. Tuy nhiên, sau đó, cháu bất ngờ mất liên lạc với mẹ và hiện chưa được tìm thấy.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Phạm Thị Thu (SN 1988, người thân của cháu Ngọc Anh) bàng hoàng kể lại: “Ăn phở xong, tôi dặn bé ngồi đây chờ mẹ. Nhưng khi quay lại thì đường Hùng Vương đã bị cấm, tìm mãi không thấy cháu đâu”.

Gia đình cháu Ngọc Anh đang vô cùng hoang mang, lo lắng và tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Ai biết hoặc nhìn thấy cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh ở đâu, xin vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại 0343.318.220 để báo cho gia đình.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nguoi-me-khan-nho-tim-con-gai-12-tuoi-lac-tai-khu-vuc-duong-hung-vuong-2435576.html
