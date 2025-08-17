Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà

Trong căn nhà nhỏ vẫn còn nghi ngút khói hương, bà Nguyễn Thị Liên (62 tuổi) - mẹ chồng chị H., kể lại sự việc đau buồn của gia đình trong những ngày qua.

Theo đó, khoảng 1h30 ngày 13/8, chị H. đi khỏi nhà theo hướng cầu phao Phong Châu rồi mất tích. Cả gia đình đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 14h cùng ngày, nhận được thông tin một số người dân làm nghề thuyền chài trên sông tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh phát hiện, vớt được thi thể một người phụ nữ trên sông Hồng nên gia đình xuống tận nơi để kiểm tra.