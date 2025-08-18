Người mẹ của tỷ phú Amazon và lời tiễn biệt nghẹn ngào

Tỷ phú Jeff Bezos bên bố Miguel và mẹ Jackie. Ảnh: People

Jacklyn Gise Bezos, thường gọi là Jackie, là mẹ của Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon. Bà sinh tại Bernalillo, bang New Mexico, Mỹ. Cha bà làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia và có họ hàng xa với ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng George Strait.

Jackie quen Ted Jorgensen – nghệ sĩ biểu diễn trên xe một bánh, lớn hơn bà 2 tuổi. Sau thời gian hẹn hò, bà mang thai và kết hôn với ông vào năm 1963. Bà hạ sinh Jeff vào ngày 12/1/1964.

Jeff nhiều lần bày tỏ sự biết ơn và tự hào về mẹ. Vào Ngày của Mẹ năm 2022, ông viết: “Mẹ ơi, con không hiểu bằng cách nào mẹ đã làm được tất cả. Cảm ơn mẹ đã chia sẻ sức mạnh và tất cả những hy sinh của mẹ. Con yêu mẹ”.

Ly hôn và người bạn đời trọn vẹn

Cuộc hôn nhân với Ted nhanh chóng tan vỡ chỉ sau 2 năm. Ted thường xuyên nhậu nhẹt, tiệc tùng và không chu toàn cho gia đình. Sau ly hôn, ông từ bỏ quyền nuôi con và lần cuối gặp Jeff là khi cậu mới 3 tuổi.