Người mẹ ba lần mất con vì lũ dữ

Mỗi cơn mưa trút xuống, lòng chị lại quặn thắt, bởi âm thanh của dòng nước dường như mang theo tiếng gọi con giữa thẳm sâu ký ức. Câu chuyện về người mẹ Cao Thị Ngọc Thơm, người phụ nữ đau khổ tột cùng ở thôn Hướng Phương (xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) khiến bất kỳ ai nghe qua cũng lặng người.

Chết đứng trước di ảnh﻿

Chiều đầu tháng 11, căn nhà nhỏ của chị Cao Thị Ngọc Thơm vẫn nghi ngút khói hương.

Chị Thơm không nói nên lời trước di ảnh của 3 đứa con.



Ngoài trời, mưa rả rích trút xuống cánh đồng còn ngập nước. Bên trong, chị ngồi bất động, đôi mắt trũng sâu nhìn về ba di ảnh nhỏ xếp cạnh nhau, ba đứa con, ba lần nước lũ cuốn đi tất cả. “Con ơi, sao lại bỏ mẹ đi…”, tiếng gọi nghẹn lại giữa căn nhà nhỏ, hòa vào tiếng mưa dội trên mái tôn lạnh lẽo.

Chiều 31-10, khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về, ba đứa trẻ trong thôn đạp xe trên đường thì không may bị lũ cuốn trôi. Sau đó, hai đứa trẻ được cứu, còn lại, Mai Cao Ngọc Hà (10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Quảng Phương) bị nước nhấn chìm...