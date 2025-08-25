Người mẫu Tuyết Lan sinh con gái đầu lòng ở tuổi 35

Sáng 25/8, Tuyết Lan thông báo cô đã hạ sinh con gái đầu lòng tại bệnh viện ở TP.HCM. Bé gái tên khai sinh là Nguyễn Khánh Anh.

Theo người mẫu, cô đã lâm bồn từ 2 ngày trước và ông xã Thiện Khanh đồng hành bên cô trong suốt thời gian sinh em bé tại bệnh viện. "23/8 là ngày bố mẹ biết thế nào là trọn vẹn. Cảm ơn chồng đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con em từng giây từng phút. Từ nay, thế giới của bố mẹ có thêm mặt trời nhỏ xinh rồi", Tuyết Lan chia sẻ.