Người mẫu ảnh ở Đà Nẵng 9 lần rút trộm tiền của bạn cùng phòng, tổng 113 triệu

Ngày 20-4, Công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã bàn giao Đỗ Thảo Uyên (23 tuổi, ngụ Sơn Tây, Hà Nội) cho công an quận thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp.