Người mẫu 29 tuổi bị bạn trai đâm chết trên ban công nhà riêng

Ngày 16/10, truyền thông quốc tế đưa tin nữ người mẫu Pamela Genini (29 tuổi) đã thiệt mạng sau khi bị bạn trai Gianluca Soncin (52 tuổi) đâm nhiều nhát bằng dao tại căn hộ riêng ở Milan (Ý).

Theo điều tra ban đầu, vụ án xảy ra vào chiều 14/10 khi hàng xóm chứng kiến Gianluca xông vào nhà của Pamela và ra tay sát hại cô ngay trên ban công.

Các nhân chứng cho biết họ đã lập tức gọi cảnh sát sau khi nghe tiếng la hét và chứng kiến vụ việc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới nơi, Pamela đã trong tình trạng nguy kịch và qua đời ngay sau đó còn hung thủ tự sát bất thành và được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát Milan xác nhận Gianluca đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người có chủ ý.