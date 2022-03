Người mắc Covid-19 nên ăn hay nên kiêng tôm?

2. Người mắc Covid-19 nên ăn tôm nếu không bị dị ứng

Theo ThS.BS Lê Thị Hải, chuyên gia dinh dưỡng thì ho là do bệnh lý chứ không phải do ăn uống. Nếu nói ăn tôm gây ho là do phần vỏ và càng của tôm có thể gây ho do kích ứng niêm mạc đường hô hấp và khả năng dễ bị mắc, dính ở cổ họng, gây ngứa, ho. Thịt tôm không phải là nguyên nhân gây các cơn ho hoặc khiến cơn ho nặng thêm.

Lượng protein cho bệnh nhân Covid-19 với người trưởng thành nên bổ sung lượng protein theo tỷ lệ 1/3 đạm động vật và 2/3 đạm thực vật. Lưu ý, độ tuổi càng cao thì ăn lượng protein từ động vật vừa phải. Với trẻ nhỏ, thanh thiếu niên thì đạm động vật cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển, vì vậy lượng protein nên theo tỷ lệ là 2/3 đạm động vật và 1/3 đạm thực vật trong mỗi bữa ăn hàng ngày.

Tôm là thực phẩm giàu chất đạm và giúp bổ sung canxi cho cơ thể. Với hàm lượng protein khá cao trong tôm cho thấy đây là nguồn cung cấp protein giá trị cho sức khỏe con người, nhất là với những người mắc Covid-19 cần một chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

Người bệnh nhiễm Covid-19 đều tăng nhu cầu dinh dưỡng do tăng tiêu hao năng lượng, nếu không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ đúng cách người bệnh sẽ suy dinh dưỡng nặng. Suy dinh dưỡng làm tăng nguy cơ bội nhiễm, bệnh trở nặng…

Tôm rất giàu chất đạm và dễ tiêu hóa, có thể chế biến đa dạng thành nhiều món. Vì vậy, kiêng các loại chất tanh trong đó có tôm khi bị ho là quan niệm không đúng.

Tuy nhiên, đối với những người bệnh có cơ địa dị ứng thì cần tránh ăn tôm và các thực phẩm dễ gây dị ứng vì sẽ gây ra tình trạng dị ứng tái phát, làm ho nặng hơn.