Người lớn đang 'body shaming' con trẻ

Thay vì tự tin tham gia các hoạt động tập thể, trẻ tự ti về ngoại hình sẽ sống khép kín, thu mình, bởi đi đâu cũng thấy mình thua bạn kém bè. Thay vì diện những bộ cánh năng động, đi đôi giày thể thao chạy nhảy chơi đùa, thì các em khoác vào người những bộ cánh không phù hợp mà các em nghĩ là sẽ che đi khuyết điểm cơ thể mình, mang theo đôi giày cao gót và gượng gạo với chính mình.

Trẻ bước vào tuổi teen càng quan tâm tới vẻ ngoài của mình hơn, tự ti nếu gặp những lời chê bai từ người khác.

Trẻ thường sẽ nhận những lời nói vô tâm từ bạn bè như: “Sao lùn thế?”, “làm xấu đội hình”, “màn hình phẳng”… Không chỉ bạn bè trẻ, nhiều người lớn cũng thường lấy hạn chế của trẻ để “xoáy” vào làm mục tiêu trêu chọc. Những lời phán xét vô tội vạ như: “sao nay cháu tròn quay thế? Phải ốm mới đẹp chứ!” có thể khiến trẻ mặc cảm, nhịn ăn giảm cân, ám ảnh tâm lý nặng nề. Người lớn xem đây như những lời đùa vô hại nhưng trẻ sẽ cho đó là sự thật để dằn vặt bản thân mình.

Bảo vệ con trẻ trước “Body –shaming”

Những trẻ đi học sẽ không muốn bị quá khác biệt so với đám đông và không đứa trẻ nào muốn bị tẩy chay chỉ vì mình quá lùn, quá cao, hay quá béo. Nếu chẳng may con bạn gặp tình huống như thế thì cha mẹ phải bình tĩnh hỏi han, giải thích cho con hiểu để con tôn trọng và yêu thương chính bản thân mình. Điều này còn giúp loại bỏ những bất an cho bé cả về sau này khi trưởng thành.