Người lính trong bức ảnh 'Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ' gây sốt ở phim 'Mưa đỏ'

Theo Box Office Vietnam, sau 2 tuần công chiếu, Mưa đỏ đã đạt doanh thu 450 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé năm 2025 khi liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục.

Bộ phim không chỉ dẫn đầu doanh thu trong dịp nghỉ lễ 2/9 mà còn là tác phẩm duy nhất về đề tài lịch sử chiến tranh góp mặt trong Top 10 phim ăn khách nhất tại phòng vé Việt Nam.

Bức ảnh "Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị" của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Cùng với sức nóng của "Mưa đỏ", bức ảnh Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị xuất hiện trong khung hình ở cuối phim bất ngờ được chú ý trở lại. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ của chiến sĩ trẻ Lê Xuân Chinh giữa khói lửa bom đạn Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Hình ảnh ấy trở thành minh chứng sống động cho tinh thần quật cường của thế hệ cha anh và đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Mỗi lần hình ảnh được chia sẻ đều nhận thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng trăm đến nghìn bình luận.