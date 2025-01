Người liều mình cứu ông Trump trong vụ ám sát hụt được chọn lãnh đạo Mật vụ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn đặc vụ Sean Curran - người từng liều mình cứu ông trong vụ ám sát hụt ở bang Pennsylvania hồi tháng 7-2024 - làm nhà lãnh đạo mới của Cơ quan Mật vụ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn ông Sean Curran - một trong những đặc vụ đã lao lên bảo vệ chính trị gia đảng Cộng hoà này trong vụ ám sát hụt lần đầu hồi tháng 7-2024 - làm lãnh đạo Cơ quan Mật vụ Mỹ, tờ New York Post đưa tin. Viết trên mạng xã hội Truth Social tối 22-1, Tổng thống Trump nhấn mạnh đặc vụ Curran là “một người yêu nước vĩ đại, người đã bảo vệ gia đình” ông Trump trong suốt nhiều năm qua. Ông Curran đã làm việc trong Cơ quan Mật vụ Mỹ 23 năm và từng là trợ lý cho Đặc vụ phụ trách Bộ phận Bảo vệ tổng thống trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Đặc vụ Sean Curran (phải) bảo vệ ông Donald Trump (giữa, đang giơ nắm tay) trong vụ ông Trump bị ám sát hụt ở TP Bulter, bang Pennsylvania hồi tháng 7-2024. Ảnh: GETTY IMAGES Tổng thống Trump cũng nhắc lại vụ việc lần đầu tiên ông bị ám sát hụt ở TP Butler, bang Pennsylvania hồi tháng 7-2024. Khi đó, ông Trump nói rằng đặc vụ Curran đã “chứng minh lòng dũng cảm không sợ hãi” khi “liều mạng sống của mình để cứu ông khỏi viên đạn của một sát thủ ở Bulter”. “Ông Sean Curran đã chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo xuất sắc, người có khả năng chỉ đạo và lãnh đạo các kế hoạch an ninh hoạt động cho một số sự kiện an ninh đặc biệt phức tạp nhất trong lịch sử đất nước và thế giới… Tôi hoàn toàn tin tưởng ông Sean sẽ giúp Cơ quan Mật vụ Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết” – ông Trump viết. Tổng thống Trump lưu ý rằng trong vai trò mới, ông Curran sẽ có “quyền giám sát và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với nhiều người được bảo vệ, đồng thời tăng cường các kế hoạch an ninh [cho ông Trump] ở mọi nơi”. Ông Donald Mihalek - một cựu đặc vụ từng làm việc chung với ông Curran ở nhiều vị trí khác nhau - mô tả tân lãnh đạo Cơ quan Mật vụ Mỹ là người rất thông minh và có năng lực, theo tờ USA Today. Tuy nhiên, ông Mihalek lưu ý rằng để ông Curran thành công trên cương vị mới, cần có sự hỗ trợ của Nhà Trắng và ủng hộ từ quốc hội Mỹ dành cho ông Curran nói riêng, Cơ quan Mật vụ Mỹ nói chung trong bối cảnh cơ quan này đang thiếu nguồn lực để giữ chân những nhân viên giỏi nhất.