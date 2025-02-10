Người lao động một ĐH thu nhập bình quân hơn 32 triệu/tháng, tiến sĩ gần 100 triệu

Con số này cho thấy sau 10 năm thực hiện cơ chế tự chủ, thu nhập tại trường đã tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015, phản ánh nỗ lực phát triển mạnh mẽ cả về quy mô đào tạo, nghiên cứu và các nguồn thu ngoài học phí.

Doanh thu nghìn tỷ

Theo báo cáo, năm 2024, tổng thu nhập của Trường Đại học Công Thương TPHCM đạt 1.008,8 tỷ đồng, chính thức đưa trường gia nhập nhóm các trường đại học có doanh thu trên nghìn tỷ.