'Người lạ với chính ta' chạm đến nỗi bất an phổ quát của con người

Khi mới sáu tuổi, Rachel Aviv được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn tâm thần (anorexia nervosa), là một trong những ca nhỏ tuổi nhất từng được ghi nhận vào thời điểm đó. Cô bé Aviv khi ấy chưa hề biết “biếng ăn” nghĩa là gì. Nghe mẹ nhắc đến, cô tưởng nó là tên một loài khủng long. Nhưng cái nhãn bệnh ấy suýt chút nữa đã trở thành cơ sở định nghĩa cuộc đời cô.

Chân dung tác giả Rachel Aviv, người viết nên cuốn sách "Người lạ với chính ta".

Những chiếc nhãn dán lâm sàng

Ở bệnh viện, Aviv sống chung với những cô bé lớn hơn, cũng bị rối loạn ăn uống. Họ gọi hành vi nhịn ăn của mình là một “sự nghiệp” và xem nó như một căn tính để gắn bó. Nhưng vì còn quá nhỏ, Aviv chưa hiểu được thứ bản sắc đó để đồng nhất. Cô bé chỉ trải qua nó như một giai đoạn, rồi dần quay lại với việc ăn uống bình thường khi được gia đình chăm sóc.

Thế nhưng, trải nghiệm nhập viện này đã để lại trong Aviv một hạt giống hoài nghi. Cô tự hỏi, liệu những chẩn đoán có thực sự giải quyết nỗi đau của một người, hay chỉ biến họ thành một cái gì khác được gọi tên? Liệu những câu chuyện chúng ta đã xây dựng về bệnh tật tinh thần ảnh hưởng thế nào đến cách họ nhìn chính mình và cách thế giới nhìn họ?