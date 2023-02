"Người Kiến 3" dự kiến mở màn với 255 triệu USD doanh thu toàn cầu

Doanh thu mở màn của "Ant-Man And The Wasp: Quantumania" (Người Kiến 3) dự kiến sẽ vượt 2 phần phim đầu tiên. Cụ thể, ở khu vực Bắc Mỹ, Người Kiến 3 sẽ kiếm được từ 95 triệu đến 100 triệu USD trong ba ngày cuối tuần đầu tiên.

Poster của Ant-Man And The Wasp: Quantumania .(Nguồn: IDMB)

Con số kể trên là có thể chấp nhận được khi Ant-Man (Người Kiến, 2015) chỉ kiếm được 57 triệu USD trong tuần đầu công chiếu ở Bắc Mỹ. Phần tiếp theo là Ant-Man And The Wasp (Người Kiến và Chiến binh Ong, 2018) mở màn với 76 triệu USD.

Tuy nhiên, nếu so sánh với những bom tấn của Marvel được ra mắt gần đây, Người Kiến 3 có doanh thu mở màn khá khiêm tốn; bao gồm Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (Phù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn, 2022) ra mắt với 185 triệu USD hay Thor: Love and Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét, 2022) ra mắt với 144 triệu USD, trong khi Black Panther: Wakanda Forever (Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt, 2022) mở màn với 181 triệu USD.